السعودية اليوم / الغابون تسجيل 10 إصابات مؤكدة بفيروس كورونا



ليبرفيل 18 شعبان 1441 هـ الموافق 11 إبريل 2020 م واس

سجلت الغابون اليوم، 10 حالات إصابة جديدة مؤكدة بفيروس

وأوضح المتحدث باسم اللجنة التوجيهية في الغابون باتريك أوبيانغ، أن عدد الإصابات بات يشهد ارتفاعًا، محذرا من مغبة خرق السكان للحجر الصحي وللإجراءات التي اتخذتها البلاد من أجل التصدي لانتشار هذا الفيروس.

// انتهى //

07:11ت م

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ليبرفيل 18 شعبان 1441 هـ الموافق 11 إبريل 2020 م واسسجلت الغابون اليوم، 10 حالات إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا ، ليصل العدد الإجمالي للإصابات داخل البلاد إلى 44 حالة.وأوضح المتحدث باسم اللجنة التوجيهية في الغابون باتريك أوبيانغ، أن عدد الإصابات بات يشهد ارتفاعًا، محذرا من مغبة خرق السكان للحجر الصحي وللإجراءات التي اتخذتها البلاد من أجل التصدي لانتشار هذا الفيروس.// انتهى //07:11ت م0011

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