السعودية اليوم / الصين: 3 حالات وفاة و46 إصابة جديدة بفيروس كورونا



بكين 18 شعبان 1441 هـ الموافق 11 إبريل 2020 م واس

أعلنت السلطات الصينية اليوم تسجيل ثلاث حالات وفاة جديدة بالإضافة إلى 46 إصابة مؤكدة من بينها 42 حالة وافدة بفيروس

ونقلت وكالة انباء الصين الجديدة (شينخوا) عن اللجنة الوطنية للصحة القول إنه تم تسجيل أربع حالات إصابة جديدة محلية ثلاث حالات منها في مقاطعة كوانغ دونغ وحالة واحدة في مقاطعة هيلونغجيانغ في حين لم تسجل مقاطعة هوبي وعاصمتها مدينة ووهان بؤرة تفشي الفيروس أي حالة إصابة.

وأضافت أنه سجلت أيضا 42 حالة إصابة وافدة لمسافرين قادمين للصين ليرتفع إجمالي حالات الإصابة الوافدة إلى 1183 حالة من بينهم 449 شخصا خرجوا من المستشفيات بعد شفائهم بينما يتلقى 734 شخصا العلاج 37 منهم في حالة حرجة.

وبينت اللجنة أنه تم تسجيل ثلاث حالات وفاة جراء الإصابة بفيروس كوروناالمستجد ( كوفيد - 19) جميعها في مقاطعة هوبي.

// انتهى //

06:16ت م

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بكين 18 شعبان 1441 هـ الموافق 11 إبريل 2020 م واسأعلنت السلطات الصينية اليوم تسجيل ثلاث حالات وفاة جديدة بالإضافة إلى 46 إصابة مؤكدة من بينها 42 حالة وافدة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد - 19) ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 3339 شخصا والإصابات إلى 81953 شخصا.ونقلت وكالة انباء الصين الجديدة (شينخوا) عن اللجنة الوطنية للصحة القول إنه تم تسجيل أربع حالات إصابة جديدة محلية ثلاث حالات منها في مقاطعة كوانغ دونغ وحالة واحدة في مقاطعة هيلونغجيانغ في حين لم تسجل مقاطعة هوبي وعاصمتها مدينة ووهان بؤرة تفشي الفيروس أي حالة إصابة.وأضافت أنه سجلت أيضا 42 حالة إصابة وافدة لمسافرين قادمين للصين ليرتفع إجمالي حالات الإصابة الوافدة إلى 1183 حالة من بينهم 449 شخصا خرجوا من المستشفيات بعد شفائهم بينما يتلقى 734 شخصا العلاج 37 منهم في حالة حرجة.وبينت اللجنة أنه تم تسجيل ثلاث حالات وفاة جراء الإصابة بفيروس كوروناالمستجد ( كوفيد - 19) جميعها في مقاطعة هوبي.// انتهى //06:16ت م0008

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