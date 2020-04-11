السعودية اليوم / الولايات المتحدة تعلن عن جائزة 10 ملايين دولار مقابل معلومات عن قيادي بحزب الله الإرهابي في العراق



واشنطن 17 شعبان 1441 هـ الموافق 10 إبريل 2020 م واس

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية اليوم مكافأة بقيمة عشرة ملايين دولار أمريكي لمن يوفر معلومات عن أحد قادة حزب الله الإرهابي في العراق، يدعى "محمد كوثراني" الذي يعد أحد مساعدي رئيس فيلق القدس في الحرس الثوري قاسم سليماني، الذي قتل في غارة أمريكية بالعراق مطلع العام.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية في إعلانها عن المكافأة أن كوثراني قد تسلم بعض التنسيق السياسي للجماعات المسلحة المدعومة من إيران ، والتي كان ينظمها سليماني سابقا.

وأضافت الخارجية "بهذا الإطار، يقوم كوثراني بتنسيق مهام الجماعات العاملة خارج نطاق تحكم الحكومة العراقية، والتي قامت بقمع المظاهرات والاعتداء على البعثات الدبلوماسية الأجنبية والانخراط في أنشطة إجرامية واسعة النطاق".

وأضافت الوزارة أنها توفر المكافأة لمن يمنح معلومات تتعلق بنشاطات كوثراني وشبكة اتصالاته ومعاونيه كجزء من الجهود الساعية إلى كبح الميكانيكية المالية لحزب الله اللبناني الإرهابي.

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