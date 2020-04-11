السعودية اليوم / الكونغو الديمقراطية تسجل أول حالة إيبولا بعد 6 أسابيع من آخر إصابة



كينشاسا 17 شعبان 1441 هـ الموافق 10 أبريل 2020 م واس

أعلنت حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية اليوم، أنها رصدت حالة إصابة بالإيبولا في شرق البلاد وذلك بعد مضي أكثر من ستة أسابيع على رصد آخر حالة.

وكانت الدولة الواقعة في وسط أفريقيا تعتزم إعلان القضاء على ثاني أكبر تفش للمرض في التاريخ الذي أودى بحياة أكثر من 2200 شخص.

// انتهى //

03:22ت م

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