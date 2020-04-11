شكرا لمتابعة خبر عن المتورطة بقضية شقة المخدرات تعدل معلومات حسابها الشخصي والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - أبوظبي (صدى):على خلفية تورط فاشنيستا تحت السن القانوني بالتواجد في شقة مشهور سعودي في دبي، قامت المتورطة بإجراء تعديل بسيط في معلوماتها الشخصية بحسابها بموقع " تويتر " .
وقامت الفتاة بوضع علم المملكة بطريقة بارزة بجانب اسمها، في تصرف غير مفهوم فرغم كونها سورية الجنسية، ألا أن الصحفي أبو طلال الحمراني أكد أنها تدعي دائما بأنها سعودية.
يذكر أن المشهور أحيل للتحقيق وهو بحالة غير طبيعية بصحبة آخرين بينهم الفاشنيستا المذكورة، والتي تم الإفراج عنها بكفالة لحين موعد القضية،بعد مداهمة شقته في دبي أثناء تعاطيهم المخدرات.
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