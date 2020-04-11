شاهد: السعودية تعلن استمرار تعليق الصلاة بالمساجد في رمضان

أكدت السلطات السعودية مساء الجمعة، استمرار تعليق الصلاة في المساجد في شهر رمضان المبارك، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، ما لم يصدر قرارا بخلاف ذلك من الجهات المعنية.

وأعلن وكيل وزارة الشؤون الإسلامية في السعودية محمد العقيل، أن تعليق الصلاة في المساجد بسبب فيروس كورونا، سيستمر حتى في شهر رمضان المبارك.

وقال العقيل في مداخلة تلفزيونية: "ما لم يصدر من الجهات المعنية قرار بخلاف هذا الأمر فإن التعليق مستمر".

وأشار إلى أن "قرار التعليق جاء لمنع انتقال الفيروس بين المصلين"، بحسب موقع روسيا اليوم.

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من جهته، أكد وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام أحمد المنصوري، على أن "هناك لجنة عليا تقيم جميع الإجراءات والخطوات المتخذة في جانب الحد من تفشي فيروس كورونا".

وقال: "التنفيذ سيتم على ضوء ما ينتج عن اللجنة من توصيات خلال تقييم الوضع العام".

وأعلنت السلطات السعودية يوم الجمعة، عن تسجيل 364 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و3 حالات وفاة جديدة اليوم، لتبلغ حصيلة الإصابات 3651، والوفيات 47، بحسب موقع روسيا اليوم.

يشار إلى أن وكالة الأنباء السعودية "واس" نقلت عن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية تأكيده فرض حظر التجول والتنقل الكلي وعدم الخروج من المنازل في أحياء الشريبات وبني ظفر وقربان والجمعة وجزء من الإسكان وبني خدرة في المدينة المنورة، اعتبارا من اليوم الـ10 أبريل وحتى إشعار آخر.