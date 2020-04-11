البيان الختامي لاجتماع وزراء الطاقة بمجموعة العشرين يخلو من ذكر مباشر للتخفيضات

صدر البيان الختامي لاجتماع وزراء الطاقة بمجموعة العشرين، دون ذكر مباشر للتخفيضات، واكتفى بالإشارة إلى إجراءات لضمان التوازن، وفقًا لما ذكرته وكالة أنباء رويترز عن مصدر وصفته بالمطلع.

وقال مصدران في «أوبك+»، إن هذا الخلاف كان السبب وراء تأخر الوزراء في إصدار بيان عن اجتماعهم، حتى بعد ساعات من انتهاء المحادثات.

وأضافا: عرقل هذا الخلاف جهود وضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق القاضي بتخفيض إنتاج النفط.