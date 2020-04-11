ولي العهد يتلقى اتصالًا من رئيس روسيا لبحث تحقيق الاستقرار بأسواق الطاقة

بحث صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الجهود المبذولة لتحقيق استقرار أسواق الطاقة والمحافظة عليها لدعم نمو الاقتصاد العالمي.
وجاء ذلك، خلال اتصال هاتفي تلقاه ولي العهد، اليوم، من بوتين، للتأكيد على أهمية تعاون جميع الدول المنتجة في ذلك.
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