شرطة الباحة: لا صحة للقبض على مصاب بفيروس كورونا حاول نقل العدوى بالبصق على مواد غذائية

نفت صحة منطقة الباحة صحة ما تداوله البعض عن إلقاء القبض على مصاب بفيروس كورونا حاول نقل العدوى للآخرين عن طريق البصق على المواد الغذائية بأحد المحلات التجارية بمدينة الباحة.

جاء ذلك حسبما صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الباحة العميد سعد آل طراد.

وأكد آل طراد عدم صحة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بأن الجهات الأمنية في المنطقة، قبضت على شخص مصاب بفيروس كورونا حاول نقل العدوى بالبصق على المواد الغذائية بأحد المحلات التجارية بمدينة الباحة.

وأشار إلى أنه بعد التثبت من الواقعة تبين أن الشخص الذي ظهر بالمقطع مواطن لديه مشكلة صحية، وما صدر عنه من سلوك كان نتيجة لذلك. وليس له علاقة بإصابته بفيروس كورونا.