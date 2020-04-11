الجوازات السعودية تمدد «هوية مقيم» آليًا لمدة 3 أشهر دون مقابل

أعلنت الجوازات السعودية، بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني، تمديد «هوية مقيم» آليًا لمدة ثلاثة أشهر. وأكدت الجوازات، خلال فيديو نشرته عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن تمديد هوية مقيم، سيكون دون مقابل مالي للعاملين في القطاع الخاص داخل وخارج السعودية.

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