، شاهد .. الصرف الصحي بمعمل خبز بالطائف يمنع الجهات المختصة من دخوله ،

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تسببت روائح الصرف الكريهة بداخل معمل مُخالف لتجهيز وإنتاج الخبز وقت أداء العمل في عدم تمكن مراقبي الأمانة، برفقتهم رجال أمن، من الدخول إلا بصعوبة بالغة.
وكانت أمانة محافظة الطائف، ممثلةً في "بلدية شرق الفرعية"، وبمساندة أمنية، قد كشفت عن معمل مُخالف لإنتاج وإعداد الخبز وتوزيعه على العديد من المحلات التجارية وبيعه لديهم، في ظل تدني مستوى النظافة العامة بداخله، وأثناء دخول المراقبين ومتابعتهم لذلك المعمل الواقع في حي الصناعية، لاحظوا وجود تسريب لماسورة صرف صحي في سقف المعمل والذي يتم فيها عداد وإنتاج الخبز.
وتم تحديد الكثير من المخالفات داخل ذلك المعمل، من حيث وجود براميل الديزل وتأثير أدخنتها الكيميائية على العجائن والخبز، بخلاف مخالفة المعمل لشروط التخزين، كذلك وجود روائح كريهة بسبب "فتحة صرف صحي مفتوحة"، ومخالفة التجهيزات الموجودة داخل المحل، كذلك المعمل بكامله غير مستوف للاشتراطات الصحية، كما تم الكشف عن وجود باب خلفي يفتح على سكن العمالة.
هذا وقد جرى إغلاق المعمل جراء تلك المخالفات التي تم رصدها، في ظل متابعة تطبيق الإجراءات المتبعة للحد من انتشار فيروس كورونا ومصادرة كافة محتوياته، فيما يُنتظر إصدار العقوبة الغرامية النظامية من قبل الأمانة.
الطائف أمانة الطائف
شاهد .. الصرف الصحي بمعمل خبز بالطائف يمنع الجهات المختصة من دخولهفهد العتيبي الخليج 365 2020-04-11
تسببت روائح الصرف الكريهة بداخل معمل مُخالف لتجهيز وإنتاج الخبز وقت أداء العمل في عدم تمكن مراقبي الأمانة، برفقتهم رجال أمن، من الدخول إلا بصعوبة بالغة.
وكانت أمانة محافظة الطائف، ممثلةً في "بلدية شرق الفرعية"، وبمساندة أمنية، قد كشفت عن معمل مُخالف لإنتاج وإعداد الخبز وتوزيعه على العديد من المحلات التجارية وبيعه لديهم، في ظل تدني مستوى النظافة العامة بداخله، وأثناء دخول المراقبين ومتابعتهم لذلك المعمل الواقع في حي الصناعية، لاحظوا وجود تسريب لماسورة صرف صحي في سقف المعمل والذي يتم فيها عداد وإنتاج الخبز.
وتم تحديد الكثير من المخالفات داخل ذلك المعمل، من حيث وجود براميل الديزل وتأثير أدخنتها الكيميائية على العجائن والخبز، بخلاف مخالفة المعمل لشروط التخزين، كذلك وجود روائح كريهة بسبب "فتحة صرف صحي مفتوحة"، ومخالفة التجهيزات الموجودة داخل المحل، كذلك المعمل بكامله غير مستوف للاشتراطات الصحية، كما تم الكشف عن وجود باب خلفي يفتح على سكن العمالة.
هذا وقد جرى إغلاق المعمل جراء تلك المخالفات التي تم رصدها، في ظل متابعة تطبيق الإجراءات المتبعة للحد من انتشار فيروس كورونا ومصادرة كافة محتوياته، فيما يُنتظر إصدار العقوبة الغرامية النظامية من قبل الأمانة.
11 إبريل 2020 - 18 شعبان 1441
01:55 AM
نتيجة تسريب ماسورة في سقفه ومخالفاته.. وتم إغلاقه
تسببت روائح الصرف الكريهة بداخل معمل مُخالف لتجهيز وإنتاج الخبز وقت أداء العمل في عدم تمكن مراقبي الأمانة، برفقتهم رجال أمن، من الدخول إلا بصعوبة بالغة.
وكانت أمانة محافظة الطائف، ممثلةً في "بلدية شرق الفرعية"، وبمساندة أمنية، قد كشفت عن معمل مُخالف لإنتاج وإعداد الخبز وتوزيعه على العديد من المحلات التجارية وبيعه لديهم، في ظل تدني مستوى النظافة العامة بداخله، وأثناء دخول المراقبين ومتابعتهم لذلك المعمل الواقع في حي الصناعية، لاحظوا وجود تسريب لماسورة صرف صحي في سقف المعمل والذي يتم فيها عداد وإنتاج الخبز.
وتم تحديد الكثير من المخالفات داخل ذلك المعمل، من حيث وجود براميل الديزل وتأثير أدخنتها الكيميائية على العجائن والخبز، بخلاف مخالفة المعمل لشروط التخزين، كذلك وجود روائح كريهة بسبب "فتحة صرف صحي مفتوحة"، ومخالفة التجهيزات الموجودة داخل المحل، كذلك المعمل بكامله غير مستوف للاشتراطات الصحية، كما تم الكشف عن وجود باب خلفي يفتح على سكن العمالة.
هذا وقد جرى إغلاق المعمل جراء تلك المخالفات التي تم رصدها، في ظل متابعة تطبيق الإجراءات المتبعة للحد من انتشار فيروس كورونا ومصادرة كافة محتوياته، فيما يُنتظر إصدار العقوبة الغرامية النظامية من قبل الأمانة.
، شاهد .. الصرف الصحي بمعمل خبز بالطائف يمنع الجهات المختصة من دخوله ،
المصدر : الخليج 365
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