شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. افتتاح ثاني أسواق الخضار المؤقتة بالأحساء والان نبدء بالتفاصيل

أكملت أمانة محافظة الأحساء تجهيزاتها لافتتاح 4 مواقع لأسواق الخضار والفواكه المؤقتة، ضمن جهودها في تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية ضد انتشار فيروس كورونا المستجد «COVID19»، تحقيقا لسلامة أفراد المجتمع، والتي تفتح أبوابها من الساعة 6 صباحاً، وحتى الثانية ظهراً.

تكثيف النظافة

وبدأ أمس الجمعة العمل بسوق مواقف المركبات الشمالية لمنتزه الملك عبدالله البيئي، والذي تم تجهيزه بمواصفات عالية ومظلات عبارة عن خيام، تتيح للمتسويقين والباعة فرصة البقاء بعيدا عن أشعة الشمس، ويبدأ اليوم سوق الخضار والفواكه المؤقت على أرض مواقف المركبات بسوق الحرفيين وسط مدينة الهفوف التاريخية، وتم تأمين أكشاك وطرق احترازية للبيع مع تكثيف أعمال النظافة في الموقع، في حين يبدأ غدا الأحد الموقعان الآخران في مدينة الملك عبدالله للتمور، والمواقف الشرقية لمنتزه عين نجم.

خيارات متعددة

وذكر متحدث الأمانة خالد بووشل، أن الهدف من افتتاح الأسواق الأربع تقليل الازدحام على سوق الخضار المركزي، وتنفيذاً لتوجيهات جهات الاختصاص والتي تقتضي ضرورة الحد من التجمعات لضمان عدم انتشار فيروس كورنا المستجد، كما أن مواقع الأسواق المؤقتة ستُسهم في إتاحة خيارات متعددة للمستهلكين، وتزيد من معدلات نشاط تجارة التجزئة للخضار والفواكه، كما أنها ستوفر فرص عمل للراغبين في مزاولة هذا النشاط من المواطنين في ظل المعدلات المتنامية للطلب ووفرة مخزون المنتجات الغذائية.