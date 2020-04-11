شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج بالجامعة الإسلامية لدعم أبحاث «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة عن برنامج دعم مخصص للأبحاث والدراسات المتعلقة بفيروس كورونا (كوفيد 19)، بهدف تشجيع البحوث في الموضوعات المستجدة المعاصرة لجائحة كورونا في 6 مجالات بحثية.

وأوضحت أن المجالات تتضمن: الدراسات الشرعية والنظامية المتعلقة بالأوبئة والجوائح، والدراسات التي تبرز جهود المملكة محليًا وعالميًا في مكافحة تفشي الفيروس، والدراسات التي ترصد الآثار والأبعاد الاقتصادية لانتشار الجائحة وسبل التخفيف منها، والدراسات التي ترصد وتعالج الآثار الاجتماعية والتعليمية لانتشار فيروس كورونا (كوفيد 19)، والدراسات التي تهدف إلى التثقيف والتأهيل التربوي والنفسي للطلاب الدوليين وأسرهم في الجوائح، والحلول التطبيقية الهندسية لنمذجة ما يتعلق بالفيروس من مسارات انتشار الآنية والمستقبلية ومعالجة آثاره.

وحثت عمادة البحث العلمي جميع أعضاء هيئة التدريس في الجامعة الإسلامية على تقديم المقترحات البحثية ضمن مجالات الدعم المعلن عنها، على أن يشتمل المقترح البحثي على ملخص الفكرة وأسباب اختيارها والأهداف والنتائج المتوقعة، وأن يشمل المقترح البحثي الجدة والأصالة، وكذلك أن يتم إنجاز البحث خلال خمسة أشهر، مبينة أن تقدير الميزانية يتم بناءً على جودة المقترح ومخرجاته المتوقعة.

ودعت العمادة إلى إرسال المقترح البحثي إلى البريد الالكتروني للعمادة في الفترة من 20 شعبان وحتى 20 رمضان المقبل.