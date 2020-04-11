شكرا لقرائتكم خبر عن إلزام مراكز جدة بحاويات كمامات وقفازات والان نبدء بالتفاصيل

ألزمت أمانة جدة المراكز التسويقية بوضع حاويات مخصصة للقفازات والكمامات المستخدمة، استكمالاً للإجراءات الوقائية والاحترازية بما يحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، بما في ذلك متابعة ومراقبة مراكز التسوق. وأوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية، م. محمد الزهراني، أن أمانة جدة ممثلة في البلديات الفرعية ألزمت مراكز التسوق بوضع حاويات مخصصة للقفازات والكمامات المستخدمة والتخلص منها أولا بأول في المواقع المخصصة لها. وأشار م. الزهراني إلى أن ذلك يأتي في إطار حرص الأمانة على التأكد من التزام المنشآت كافة بتنفيذ خطط مكافحة انتشار فيروس «كورونا» الجديد، والحد من وجود أي احتمالات لانتقال العدوى -لا قدر الله-.

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