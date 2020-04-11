شكرا لقرائتكم خبر عن إخلاء برازيلي وابنته وبلجيكية وزوجها على متن سفينة إيطالية بالبحر الأحمر والان نبدء بالتفاصيل

تمكنت سفينة حرس الحدود (الليث) التابعة للقاعدة الوسطى في محافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة، من إخلاء راكب برازيلي وابنته كمرافقة له، وكذلك راكبة بلجيكية برفقة زوجها، على متن إحدى السفن، وذلك غرب جزيرة فرسان في مياه البحر الأحمر.

وأوضح المتحدث الرسمي لحرس الحدود، المقدم مسفر القريني، بأنه في إطار تنفيذ المملكة للاتفاقية الدولية للبحث والإنقاذ البحريين لعام 1979م، واستمراراً في أداء المهام الإنسانية لأعمال البحث والإنقاذ، التي يقدمها رجال حرس الحدود، والمتمثلة في عمليات البحث والإنقاذ، فقد تلقى مركز تنسيق البحث والإنقاذ بجدة (JMRCC) اتصالاً من مركز البحث والإنقاذ الإيطالي في روما يفيد بوجود حالتين مرضيتين على متن سفينة ركاب إيطالية، والمسماة (COSTA DELIZIOSA)، والمتجهة من ميناء السلطان قابوس بسلطنة عمان إلى ميناء السويس المصري، الحالة الأولى لراكب برازيلي الجنسية (86 عاما) يعاني مشكلات صحية بالكلى وضيق في التنفس، والحالة الثانية لراكبة بلجيكية الجنسية، (73 عاما) تعاني نزيفا حادا، وليس لديهما أية أعراض أو اشتباه بإصابتهما بفيروس كورونا المستجد، ويحتاجان إلى إخلاء طبي.

وأضاف: «على الفور، تولى مركز تنسيق البحث والإنقاذ بجدة JMRCC إدارة الحدث، وتحديد موقع السفينة، يقع على بعد (47) ميلاً بحرياً، غرب جزيرة فرسان، ومن خلال التنسيق لتطبيق بنود الخطة الوطنية لمواجهة الكوارث البحرية في مياه المملكة المعمول بها في مثل هذه الحالات، تم التواصل من قبل مركز التنسيق مع كابتن السفينة، وتم تحديد نقطة التقاء، وإبلاغه التوجه إليها، كما تم ربط مدير الطوارئ بصحة جدة مع كابتن السفينة؛ لإعطائه الإرشادات الطبية اللازمة».

وأكد المتحدث الرسمي أن سفينة حرس الحدود (الليث)، وصلت فجر الأربعاء إلى القاعدة الوسطى بمحافظة جدة، وجرى نقل المريضين بواسطة إسعاف الهلال الأحمر، إلى مستشفى المركز الطبي الدولي بجدة، مع اتخاذ كافة التدابير والاحترازات الطبية اللازمة وقاية من فيروس (19-COVID)، والذي ثبت به الاختبارات خلوهما منه ومرافقة فريق طبي حرس الحدود معهما، وأدخلا المستشفى تحت المتابعة كما تم إنهاء جميع الإجراءات النظامية مع الجهات ذات الاختصاص.