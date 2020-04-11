أمير الشرقية يوجه بافتتاح الطريق الرابط بين الهفوف وشاطئ العقير

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مؤكداً سموه على أهمية مواصلة هذه الجهود، والعمل على تيسير حركة التنقل التجاري بين المحافظات، وإجراء أعمال الصيانة في حدود ما تسمح به الإجراءات الاحترازية.
وقد وجه سموه فرع الوزارة، بفتح الحركة في الطريق الرابط بين مدينة الهفوف وشاطئ العقير بمحافظة الأحساء، اعتباراً من اليوم، وذلك بعد الانتهاء من أعمال تطوير الطريق وتوسعته.
وشمل المشروع الذي بلغت تكلفته أكثر من 56 مليون ريال، ازدواجا للطريق القائم بعدد حارتي مرور وأكتاف داخلية وخارجية بطول 44 كلم شاملاً تنفيذ جميع أعمال السلامة المرورية من دهانات وتركيب اللوحات المرورية والإرشادية.
من جهته رفع مدير فرع وزارة النقل بالمنطقة الشرقية م. أحمد الغامدي الشكر والعرفان لسمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه على دعمهما المستمر والمتواصل لمشروعات الفرع، وحرصهما على تنفيذ المشروعات وفق ما تم إقراره.
موضحاً أن مشروع طريق الهفوف - العقير يأتي ضمن خطة وزارة النقل لرفع مستوى السلامة لعدد من الطرق الهامة بالمنطقة، كما أن الازدواج سيسهم في تسهيل حركة المواطنين ورفع الكفاءة الاستيعابية، ويعزز مكانة الأحساء باعتبارها موقع تراث عالمي، والربط بين معالمها المختلفة.
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