شكرا لقرائتكم خبر عن 1700 جولة لضبط تدابير الوقاية بمرافق الطائف والان نبدء بالتفاصيل

نفذت البلديات الفرعية والإدارات الإشرفية بأمانة الطائف أكثر من 1700 جولة رقابة ميدانية منذ بداية الشهر الحالي من خلال فرقها التي تغطي كافة محاور المحافظة، وشملت الحملة الميدانية المنشآت التجارية المختلفة لمتابعة تطبيقها للاشتراطات والتدابير الوقائية لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ورفع مستوى الالتزام بمعايير وبرامج الصحة العامة والنظافة لضمان سلامة الأغذية والحد من انتشار الفيروس. وجاءت الجولات على مدار الساعة مع الوقوف على توفير المنشآت التجارية لأدوات السلامة كتعقيم عربات التسوق وتحديد مسارات الوقوف، وتوفير المعقمات والقفازات وأجهزة قياس الحرارة، والالتزام بعدم التزاحم داخل مراكز التسوق بالمدينة.

واهتمت الأمانة بالأنشطة التي يزيد عليها الارتياد كمحلات بيع المواد الغذائية ومحلات بيع أسطوانات الغاز والمطاعم.

وساهمت الجولات الميدانية المركزة في رصد مخالفات تتعلق بأنشطة التخزين، حيث داهمت البلديات الفرعية مستودعات غذائية وأخرى تجارية للتأكد من نظاميتها والتزامها بتطبيق الاشتراطات التي تضمن عدم تعرض المواد المخزنة للتلف والفساد.

كما تم خلال جولات مراقبي البلديات بأنحاء المحافظة رصد أنشطة خالفت التعليمات والإجراءات الوقائية وتم اغلاقها فورا مع تطبيق لائحة الجزاءات البلدية لحين تصحيح المخالفات للحفاظ على سلامة المتسوقين، وتستمر الحملة البلدية خلال الفترة المقبلة بإذن الله.