شكرا لقرائتكم خبر عن 1700 جولة لضبط تدابير الوقاية بمرافق الطائف والان نبدء بالتفاصيل
واهتمت الأمانة بالأنشطة التي يزيد عليها الارتياد كمحلات بيع المواد الغذائية ومحلات بيع أسطوانات الغاز والمطاعم.
وساهمت الجولات الميدانية المركزة في رصد مخالفات تتعلق بأنشطة التخزين، حيث داهمت البلديات الفرعية مستودعات غذائية وأخرى تجارية للتأكد من نظاميتها والتزامها بتطبيق الاشتراطات التي تضمن عدم تعرض المواد المخزنة للتلف والفساد.
كما تم خلال جولات مراقبي البلديات بأنحاء المحافظة رصد أنشطة خالفت التعليمات والإجراءات الوقائية وتم اغلاقها فورا مع تطبيق لائحة الجزاءات البلدية لحين تصحيح المخالفات للحفاظ على سلامة المتسوقين، وتستمر الحملة البلدية خلال الفترة المقبلة بإذن الله.
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