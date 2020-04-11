شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع قفازات ومعقمات على مرتادي سوق الدمام والان نبدء بالتفاصيل
حيث وفرت إدارة السوق القفازات والمعقمات لمرتادي السوق، كما يتم قياس درجة الحرارة لمن يدخلون السوق والسماح لعدد معين من الدخول، وفي حالة الزحام يتم إغلاق الدخول تماما بالإضافة إلى مواصلة عمليات التعقيم، وقد حددت أوقات عمل السوق من الساعة ٦ صباحاً إلى ٢ مساءً، وتحديد ٣ أبواب للدخول والخروج.
وقال إبراهيم محمد من إدارة السوق: هناك حرص من الإدارة على الإجراءات الاحترازية، حيث إنه بعد تحديد ٣ مداخل للسوق تقوم الإدارة بتوزيع ٣ آلاف قفاز لكل مدخل.
وقال صاحب أحد محلات اللحوم صلاح حسين: إن بلدية غرب الدمام متواجدة بشكل دائم من بداية عمل السوق إلى نهاية العمل، كما أنهم لا يخرجون إلا بعد خروج جميع من في السوق من عاملين وموظفين، مبيناً أن اللحوم متوافرة بما يكفي الجميع.
فيما قال أحد المواطنين راشد الحارثي: إن هناك اهتماما متميزا من ناحية الإجراءات الاحترازية، وليس هناك أي قصور.
كما قال المتسوق علي الشبابي: إن هناك اهتماما كبيرا بشكل صحي وسليم وتعاون تام من جميع الموظفين.
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