شكرا لقرائتكم خبر عن 364 إصابة كورونا جديدة 27 منها في الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة محمد العبد العالي، عن تسجيل 364 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات المسجلة في المملكة حتى الآن إلى 3651 حالة، بينها 2919 نشطة، و57 حالة تتلقى الرعاية المكثفة لحرج حالتها.

وأضاف العبد العالي خلال المؤتمر الصحفي اليومي لوزارة الصحة حول مستجدات كورونا، إنه تم تسجيل 3 وفيات جديدة ليبلغ إجمالي وفيات الإصابة بالفيروس 47، وفي المقابل تم تسجيل 19 حالة شفاء ليصل إجمالي المتعافين إلى 685 متعافيا من المرض.

وقال خلال المؤتمر إن الوزارة لم تسجل أي إصابات بين القادمين من البحرين الذين وصلوا المملكة خلال اليومين الماضيين ووضعهم في الحجر الصحي.

وتعددت الحالات المكتشفة في عدد من مدن المملكة، أمس، حيث تصدرت مكة المكرمة القائمة ليوم أمس بـ 90 حالة، ثم المدينة المنورة بـ 78 حالة، تلتها الرياض بتسجيل 69، ثم جدة 54 حالة، فتبوك 22 حالة، ثم القطيف 12 حالة، ثم بريدة 9 حالات، فالدمام 6 حالات، ثم الهفوف 5 حالات، فالطائف 4 حالات، ثم الخرج 3 حالات، وسجلت حالتان في كل من الظهران والقنفذة وينبع، فيما تم تسجيل حالة في كل من الجبيل وخليص والدرعية ورأس تنورة والحناكية وعرعر. وشددت وزارة الصحة على ضرورة البقاء في المنازل وتجنب الاختلاط، مؤكدة على أنه «يجب الحفاظ على مسافة متر ونصف المتر في الطوابير».