شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق محلات غذائية واستمرار «الإصحاح البيئي» والان نبدء بالتفاصيل

تكثف بلدية الظهران وتيرة أعمالها الرقابية على محلات المواد الغذائية والمطاعم بمدينة الظهران، حيث تم إغلاق عدد من محلات المواد الغذائية والمطاعم؛ لعدم التزامهم بالاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة؛ للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد. كما واصلت البلدية حملات الرش والإصحاح البيئي وقت منع التجول، حيث قامت البلدية بتعقيم وتطهير واجهات المنازل والأبواب في شوارع الدانة الشمالية وشارع أسماء بنت أبي بكر وشارع ابن الجوزي. من جهة أخرى، وضعت البلدية ملصقات توعية «اترك مسافة بينك وبين الآخرين» على جميع المراكز الغذائية والتموينية بمدينة الظهران، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة؛ للحد من انتشار فيروس كورونا.

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