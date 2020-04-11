شكرا لقرائتكم خبر عن 2536 جولة على الأسواق والمحلات بالجبيل الصناعية والان نبدء بالتفاصيل

نفذت الهيئة الملكية بالجبيل متمثلة بإدارة خدمات الأملاك العديد من الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية للحد من انتقال وتفشي فيروس كورونا المستجد في الأسواق التجارية الواقعة بمدينة الجبيل الصناعية تضمنت 2536 جولة على المرافق الغذائية والمحلات التجارية وغيرها. وتتركز هذه الجهود في تطبيق جملة من الإجراءات الاحترازية التي تهدف إلى رفع مستوى التعقيم والنظافة وتوفير الكمامات بالمرافق التجارية وأجهزة الصرافات الآلية، وإيقاف تناول الأطعمة بالمرافق الغذائية في صالات الطعام وإيقاف نظام البوفيه المفتوح بالإضافة إلى تغليف الخضراوات والفواكه بالأسواق التجارية وتفعيل خدمة الطلب والتوصيل المنزلي لسكان مدينة الجبيل الصناعية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 2536 جولة على الأسواق والمحلات بالجبيل الصناعية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.