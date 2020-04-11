شكرا لقرائتكم خبر عن تعقيم المحلات ومراكز التسوق ومداخل المنازل والان نبدء بالتفاصيل

نفذت بلدية الظهران حملات للتعقيم في نطاق واسع، وذلك ضمن مبادرة القطاع البلدي واستكمالًا لإجراءاتها الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ، حيث قامت بتعقيم وتطهير محلات بيع المواد الغذائية ومراكز التسوق. كما رفعت البلدية وتيرة أعمالها الوقائية وقت منع التجول، عبر تكثيف عمليات التعقيم والتطهير بمداخل المنازل والعمائر السكنية ومواقف السيارات في حي الجامعة «الربوة»، غرب الدانة؛ للحد من انتشار الفيروس. كما تستمر البلدية بالعمل منذ بداية منع التجول مساء وحتى الصباح في عمليات التعقيم والإصحاح البيئي، حيث تم تعقيم وتطهير واجهات المنازل والأبواب في الدوحة الجنوبية وشوارعها الفرعية وشارع طارق بن زياد وشارع رأس تنورة وشارع الياسمن وشارع زيد بن ثابت.

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