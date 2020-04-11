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مراقبة التزام مندوبي التوصيل بالاشتراطات الصحية

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تواجدت بلدية الخبر في عدد من النقاط الأمنية للتأكد من التزام مندوبي التوصيل بالاشتراطات الصحية، ووجود شهادة صحية وفق اللائحة الجديدة المؤقتة.

من جهة أخرى، واصلت البلدية عمليات التعقيم والتطهير في مداخل ومصاعد الشقق الفندقية والمفروشة، والمواقف بالخبر ضمن جهودها للحد من انتشار .

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