شكرا لقرائتكم خبر عن 5417 مستفيدا من محاضرات ودروس عن بعد في «نور» والان نبدء بالتفاصيل
حيث بلغ عدد المحاضرات المقامة على حساب الجمعية في وسائل التواصل الاجتماعي في برنامج «توتير» 7 محاضرات وتجاوز عدد المستفيدين الذين شاهدوا تلك المحاضرات أكثر 5417 مستفيدًا ومستفيدة، وذلك خلال الأسبوع الأول.
ومنذ بداية الأزمة بادرت الجمعية بتحويل جميع الأنشطة من دروس ومحاضرات لتقدم إلكترونيًا «عن بُعد» عن طريق استخدام وسائل التقنية الحديثة، وذلك من مبدأ المسؤولية الاجتماعية وبالتنسيق مع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد التي كان لها السبق في المبادرة من خلال تيسير إجراءات فسح المحاضرات والدروس الرسمية.
وأكد مدير الجمعية الشيخ محمد الصافي أن محاضرات الجمعية التي أقيمت «عن بُعد» تضمنت محاضرات: «الصحة والفراغ»، «علاقة الإيمان بالقدر»، «أحكام صلاة الجماعة في البيوت»، «فضل التوكل على الله» وتفسير بعض الآيات القرآنية، والتي تحث على ضرورة الالتزام بأوامر وتعليمات الدولة، وكذلك تذكير الناس بالصبر والاحتساب في أوقات الشدة، وحث الناس على التوبة واللجوء إلى الله، بالإضافة لتعليم الناس أحكام إقامة صلاة الجماعة في البيوت، وغيرها من الموضوعات.
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