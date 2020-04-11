شكرا لقرائتكم خبر عن «العدل»: تعليق 69 ألف قرار حبس والان نبدء بالتفاصيل
وأكد المتحدث، أن الوزارة قدمت 600 ألف خدمة للمستفيدين خلال الأسابيع التي علق فيها الحضور لمقرات العمل.
وقال المطلق خلال رده عن سؤال لـ«اليوم» في المؤتمر الصحفي المشترك لمتابعة مستجدات الوضع الصحي لفيروس كورونا: إن الوزارة قدمت عبر مركز ناجز 300 ألف خدمة للمستفيدين و300 ألف أخرى عبر مركز التواصل الموحد 1950 الذي يقدم خدماته للمستفيدين عن بعد خلال الأسبوعين الماضيين.
وأعلنت الوزارة، عن إتاحة خدمة التوكيل والترافع عن بعد، كما قدمت 120 خدمة إلكترونية لتمكين المستفيد من الحصول عليها من منزله.
كانت هذه تفاصيل خبر «العدل»: تعليق 69 ألف قرار حبس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.