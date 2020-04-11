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«العدل»: تعليق 69 ألف قرار حبس

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أعلن المتحدث الرسمي لوزارة العدل محمد المطلق أنه تم تعليق قرابة 69 ألف قرار حبس في قضايا الدين الخاص بالمحاكم التنفيذية، إنفاذا للأمر الملكي الكريم، كما تم تعليق قرابة 5 آلاف قضية رؤية وزيارة.

وأكد المتحدث، أن الوزارة قدمت 600 ألف خدمة للمستفيدين خلال الأسابيع التي علق فيها الحضور لمقرات العمل.

وقال المطلق خلال رده عن سؤال لـ«اليوم» في المؤتمر الصحفي المشترك لمتابعة مستجدات الوضع الصحي لفيروس : إن الوزارة قدمت عبر مركز ناجز 300 ألف خدمة للمستفيدين و300 ألف أخرى عبر مركز التواصل الموحد 1950 الذي يقدم خدماته للمستفيدين عن بعد خلال الأسبوعين الماضيين.

وأعلنت الوزارة، عن إتاحة خدمة التوكيل والترافع عن بعد، كما قدمت 120 خدمة إلكترونية لتمكين المستفيد من الحصول عليها من منزله.

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