شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مليارات ريال من بنك التنمية للأفراد والأسر المنتجة والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت المتحدثة باسم بنك التنمية الاجتماعية أمس اعتماد البنك مبادرة دعم بمخصص مالي يبلغ 13 مليار ريال مستهدفًا كلا من: الأفراد بمخصص مالي 4 مليارات ريال، ودعم الأسر المنتجة بمخصص مالي يبلغ مليار ريال. كما أشارت خلال المؤتمر الصحفي المشترك للحديث عن مستجدات فيروس كورونا في المملكة أمس إلى تقديم 107 مليارات ريال للمواطنين في المملكة للتخفيف من آثار فيروس كورونا المستجد

وأوضحت أن مبالغ الدعم استفاد منها ثلاثة ملايين مواطن ومواطنة، وامتد أثرها لـ9 ملايين مواطن ومواطنة.

ولفتت إلى استحداث البنك محفظة متخصصة لتمويل المنشآت الصحية العاملة في قطاع الرعاية الصحية بمخصص مالي يبلغ 2 مليار ريال، تستهدف تمويل 1000 منشأة في أكثر من 12 مجالا صحيا.

ويسعى البنك من خلال إطلاق «محفظة الرعاية الصحية» إلى تقديم تمويلات ميسرة وسريعة، تمكن المنشآت الصحية من النمو والإسهام في دعم النمو الاقتصادي والمحافظة على معدلات التوظيف، بالإضافة إلى تحقيق رؤية المملكة 2030 ضمن «برنامج تحسين جودة الحياة» لتعزيز الرعاية الصحية التي تعد جزءاً أساسياً لضمان جودة حياة المواطنين، والمساهمة في الاقتصاد الوطني، وتعزيز مركز المملكة في مؤشرات الصحة والطب الوقائي.

كما يسهم هذا الدعم في توفير فرص تمويلية للمستثمرين في المجال الصحي سعيًا من بنك التنمية الاجتماعية لتطوير المنتجات التمويلية، لمختلف الأنشطة الاستثمارية ذات الجدوى الفنية المالية، ضمن القطاعات ذات الأولوية، وتحقيق الشمولية في التكامل التنموي للعمليّة الاقتصاديّة في المملكة.