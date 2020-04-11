وصول 780 مواطنا لمحاجر الصحة بالشرقية واليوم 3 رحلات طيران

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وأوضح المصدر أن كافة المواطنين الذين تم استقبالهم حالتهم الصحية سليمة ولا يظهر عليهم أي أعراض لفيروس كورونا حتى الآن، مضيفا: إن وزارة الصحة وجهت بتوفير كافة احتياجاتهم وتقديم الخدمات اللازمة لهم حتى عودتهم سالمين لأسرهم. وتأتي هذه الجهود تنفيذا للأمر الملكي الكريم الذي جاء انطلاقا من حرص قيادتنا الرشيدة على سلامة كافة رعاياها بالخارج وعودتهم بأفضل حال لوطنهم.
وأشار إلى أن الأسبوع القادم سيشهد أخذ العينات من المواطنين العائدين حيث سيقضون فترة الحجر الصحي المنصوص عليها، في الوقت الذي سيتم تحويل أي حالات تظهر عليها أعراض المرض للمستشفيات مباشرة للكشف عليها.
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