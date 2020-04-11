شكرا لقرائتكم خبر عن وصول 780 مواطنا لمحاجر الصحة بالشرقية واليوم 3 رحلات طيران والان نبدء بالتفاصيل

كشف مصدر في المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية لـ ”الخليج 365” عن استقبالها 780 مواطنا قدموا من مملكة البحرين عبر جسر الملك فهد، مؤكدا أن اليوم السبت سيشهد وصول أول ثلاث رحلات طيران للمنطقة الشرقية عبر مطار الملك فهد بالدمام لمواطنين عائدين من خارج المملكة، في الوقت الذي وصلت آخر دفعة أمس وتم تفويجهم إلى 5 محاجر صحية في الخبر والدمام وآخر في الأحساء، حيث تعد المحاجر فنادق من فئات متميزة تشرف عليها صحة الشرقية وتشغلها عدة جهات.

وأوضح المصدر أن كافة المواطنين الذين تم استقبالهم حالتهم الصحية سليمة ولا يظهر عليهم أي أعراض لفيروس كورونا حتى الآن، مضيفا: إن وزارة الصحة وجهت بتوفير كافة احتياجاتهم وتقديم الخدمات اللازمة لهم حتى عودتهم سالمين لأسرهم. وتأتي هذه الجهود تنفيذا للأمر الملكي الكريم الذي جاء انطلاقا من حرص قيادتنا الرشيدة على سلامة كافة رعاياها بالخارج وعودتهم بأفضل حال لوطنهم.

وأشار إلى أن الأسبوع القادم سيشهد أخذ العينات من المواطنين العائدين حيث سيقضون فترة الحجر الصحي المنصوص عليها، في الوقت الذي سيتم تحويل أي حالات تظهر عليها أعراض المرض للمستشفيات مباشرة للكشف عليها.