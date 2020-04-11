شكرا لقرائتكم خبر عن الملك يبحث استقرار أسواق الطاقة مع رئيسي أمريكا وروسيا والان نبدء بالتفاصيل

بحث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - يحفظه الله - الجهود المبذولة على ضوء اجتماع مجموعة «أوبك +» في اتصال هاتفي مشترك مع رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب، ورئيس روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين. وجرى خلال الاتصال التأكيد على أهمية التعاون المشترك بين الدول المنتجة للنفط للمحافظة على استقرار أسواق الطاقة لدعم نمو الاقتصاد العالمي.

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