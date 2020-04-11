تعهد زعماء مجموعة العشرين، في ختام اجتماعهم، الجمعة، بضمان استمرار قطاع الطاقة في تقديم مساهمة كاملة وفاعلة للتغلب على فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) وتعزيز الانتعاش العالمي اللاحق.

واتفق الزعماء على اتخاذ كل التدابير اللازمة لضمان توازن المصالح بين منتجي ومستهلكي النفط وأمن نظام الطاقة وتدفق الطاقة دون عوائق، والعمل معا لضمان استقرار السوق في جميع مصادر الطاقة مع الأخذ في الاعتبار الظروف الفردية.

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وأضاف البيان الختامي لوزراء الطاقة بمجموعة العشرين، أنهم سيواصلون العمل عن كثب مع عناصر قطاع النفط لجعل أنظمة الطاقة أكثر مرونة في الرد على الأوضاع الطارئة في المستقبل.

كما شددوا على التعاون عن كثب ومراجعة كل من الاستجابة لجائحة كوفيد-19 والأجندة الأوسع لمجموعة العشرين للتحول إلى أنظمة طاقة أنظف ومستدامة خلال اجتماع مقرر في سبتمبر/أيلول مع الاستعداد للاجتماع في وقت أقرب إذا دعت الحاجة لذلك .

وتقول المجموعة إنها شكلت مجموعة تنسيق على المدى القصير مفتوحة لكل أطراف مجموعة العشرين على أساس اختياري لمراقبة إجراءات الاستجابة فيما يتعلق بالنفط.