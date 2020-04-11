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2020-04-11 الفيصل في قصيدة جديدة : شوق عيني أشوفك وأنت تلعب بسيفك تغنت بأمجاد الوطن وحملت اسم خلهم يسمعوني متابعات الخليج 365 - الرياض قدم مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، قصيدة جديدة في حب الوطن والتغني بأمجاده حملت اسم “خلهم يسمعوني”. وأدى قصيدة خلهم يسمعوني المنشد فهد مطر، وجاءت كلماتها كما يلي: ارفع الراس واطمح يالعظيم السعودي خلهم يسمعوني وارفع الصوت واصدح لو يموت الحسودي ليتهم يسمعوني كم عدوٍّ ذبحته وكم رفيق نصرته خلهم يسمعوني بالفعل والشجاعة وبالمراجل سبقته ليتهم يسمعوني Advertisements شوق عيني أشوفك وأنت تلعب بسيفك خلهم يسمعوني يوم عرضة وطننا وإنت قايد صفوفك ليتهم يسمعوني كم غريم تمنى مثل ما فيه حنا خلهم يسمعوني لكن الفخر للي فاز بالعز منا ليتهم يسمعوني فرد وشعب وقايد والمواقف عوايد خلهم يسمعوني كل ما اشتد موقف سخروا كل كايد ليتهم يسمعونيتابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19 تابعنا على تواصل معنا على تواصل معنا على شارك الخبر











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