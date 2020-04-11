شكرا لقرائتكم شرطة الباحة: لا صحة للقبض على مصاب بـ كورونا حاول نقل العدوى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-04-10 شرطة الباحة: لا صحة للقبض على مصاب بـ كورونا حاول نقل العدوى تبين أن الشخص الذي ظهر بالمقطع لديه مشكلة صحية متابعات الخليج 365 - واس أكدت شرطة منطقة الباحة أنه لاصحة للقبض على مصاب بفيروس كورونا حاول نقل العدوى. Advertisements وأكد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الباحة العميد سعد آل طراد عدم صحة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بأن الجهات الأمنية في المنطقة ، قبضت على شخص مصاب بفيروس كورونا حاول نقل العدوى بالبصق على المواد الغذائية بأحد المحلات التجارية بمدينة الباحة، مشيرا إلى أنه بعد التثبت من الواقعة تبين أن الشخص الذي ظهر بالمقطع مواطن لديه مشكلة صحية، وما صدر عنه من سلوك كان نتيجة لذلك . وليس له علاقة بإصابته بفيروس كورونا . تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19 تابعنا على تواصل معنا على تواصل معنا على شارك الخبر









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