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شكرا لقرائتكم السعودية تخصص 25 مليون دولار لدعم الحكومة اليمنية في مواجهة كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
السعودية تخصص 25 مليون دولار لدعم الحكومة اليمنية في مواجهة كورونا
بعد تسجيل أول حالة مصابة بالفيروس في ساحل حضرموت
متابعات الخليج 365 - الرياض
خصصت المملكة مبلغ 25 مليون دولار لدعم جهود الحكومة اليمنية في مواجهة جائحة كورونا (كوفيد 19)، يضاف إلى 500 مليون دولار أسهمت بها المملكة لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن لعام 2020.
وبحسب وكالة الأنباء السعودية (واس) جاء ذلك ضمن مواقف المملكة الأخوية مع اليمن.
وأعلنت لجنة الطوارئ اليمنية لمواجهة وباء كورونا، تسجيل أول حالة مصابة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، اليوم الجمعة، في ساحل حضرموت، شرقي البلاد.
وقال المتحدث الرسمي باسم اللجنة، الدكتور علي الوليدي، خلال مؤتمر صحافي عقده بمدينة عتق مركز محافظة شبوة: إن المصاب مواطن في العقد السادس من العمر، وتم نقله إلى أحد مراكز العزل الصحي في ساحل حضرموت، وهو يتلقى العناية والرعاية الصحية وحالته مستقرة.
وأشار إلى أنه خلال الفترة الماضية تم تسجيل ما يزيد عن 120 اشتباهًا، منها 94 حالة اشتباه في مناطق سيطرة الميليشيات، وتم التواصل مع منظمة الصحة العالمية التي أكدت أن النتائج سلبية.
وأضاف أنه تم فحص 25 حالة أغلبهم يحملون جنسيات أجنبية في العاصمة المؤقتة عدن، إلا أن النتائج كانت سلبية.تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19
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