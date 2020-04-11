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2020-04-10 القبض على مواطن صور جزءًا من الأرفف المفرغة من السلع ونشر الشائعات جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه متابعات الخليج 365 - واس أعلنت شرطة المنطقة الشرقية القبض على مواطن صور جزءً من الأرفف المفرغة من السلع ونشر الشائعات. Advertisements وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية العميد زياد الرقيطي ، بأنه بالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر من خلاله تعمد شخص لتصوير جزء من الأرفف المفرغة من السلع أثناء تنظيفها في أحد المتاجر مصحوبا بتعليقه على أنها فارغة من المنتجات بغرض الإرجاف ونشر الشائعات بنقص السلع والخدمات؛ فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية عن تحديد هويته والقبض عليه وهو مواطن يبلغ من العمر 19 عاماً في محافظة حفر الباطن ، حيث جرى إيقافه و اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه. تابع جديد أخبار فيروس تابعنا على تواصل معنا على تواصل معنا على شارك الخبر









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