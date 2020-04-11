- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اعتقاده بأن عدد الوفيات من جراء مرض كوفيد-19 الناتج من فيروس كورونا المستجد سيكون أقل مما كان متوقعًا في السابق.
وتوقع ترامب في مؤتمر صحفي أمس أن يصل إجمالي عدد الوفيات إلى أقل من 100 ألف حالة، مشيرًا إلى أن البلاد اقتربت من ذروة تفشي المرض، وذلك مع تراجع عدد الحالات الجديدة. مبينًا أن الوضع في مدينتَي نيو أورلينز بولاية لويزيانا، وديترويت في ميشيغان، "مستقر".
وأوضح فريق البيت الأبيض المعنيّ بإدارة أزمة تفشي كورونا خلال المؤتمر أن البلاد قد تحتاج إلى شهور لمعرفة أفضل العلاجات التي يتم تقييمها حاليًا لعلاج المرض.
وأشار الفريق إلى أنه رغم العلامات المشجعة الأخيرة بشأن تراجع الحالات إلا أن الولايات المتحدة لم تصل بعد إلى الذروة.فيروس كورونا الجديد الرئيس الأمريكي الولايات المتحدة الأمريكية
11 إبريل 2020 - 18 شعبان 1441 01:56 AM
أكد أن البلاد اقتربت من ذروة تفشي المرض
أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اعتقاده بأن عدد الوفيات من جراء مرض كوفيد-19 الناتج من فيروس كورونا المستجد سيكون أقل مما كان متوقعًا في السابق.
وتوقع ترامب في مؤتمر صحفي أمس أن يصل إجمالي عدد الوفيات إلى أقل من 100 ألف حالة، مشيرًا إلى أن البلاد اقتربت من ذروة تفشي المرض، وذلك مع تراجع عدد الحالات الجديدة. مبينًا أن الوضع في مدينتَي نيو أورلينز بولاية لويزيانا، وديترويت في ميشيغان، "مستقر".
وأوضح فريق البيت الأبيض المعنيّ بإدارة أزمة تفشي كورونا خلال المؤتمر أن البلاد قد تحتاج إلى شهور لمعرفة أفضل العلاجات التي يتم تقييمها حاليًا لعلاج المرض.
وأشار الفريق إلى أنه رغم العلامات المشجعة الأخيرة بشأن تراجع الحالات إلا أن الولايات المتحدة لم تصل بعد إلى الذروة.
، ترامب: وفيات كورونا ستكون أقل من 100 ألف حالة في الولايات المتحدة ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم
كانت هذه تفاصيل خبر ترامب: وفيات كورونا ستكون أقل من 100 ألف حالة في الولايات المتحدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.