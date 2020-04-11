شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. حكم بلع الريق والنخامة للصائم والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):أوضح الشيخ عبدالله بن ناصر السلمي، اليوم، حكم بلع الريق والنخامة للصائم.
وقال الشيخ الشيخ أنه يجوز بلع الريق مادام لم يكن مختلط بطعام أو دم، لأنه الريق منه فيه، ولكن إذا إبتلع الريق المختلط بالدم دون أي يعلم فيجوز.
وأضاف خلال برنامج " يستفتونك " : أما إذا كان السائق ابتعل ريقه وبه دم وكان يعلم فهاذ فسد صيامه.
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