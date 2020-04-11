شكرا لمتابعة خبر عن المملكة تُخصص 25 مليون دولار لليمن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أعلنت المملكة، مساء اليوم الجمعة، عن تخصيص مبلغ 25 مليون دولار لدعم جهود الحكومة اليمنية في مواجهة جائحة أعلنت المملكة، مساء اليوم الجمعة، عن تخصيص مبلغ 25 مليون دولار لدعم جهود الحكومة اليمنية في مواجهة جائحة كورونا ( كوفيد 19). وأوضحت أن المبلغ يُضاف إلى 500 مليون دولار أسهمت بها المملكة لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن لعام 2020.

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