شكرا لمتابعة خبر عن التجارة تؤكد متابعة محطات الوقود بالتزامن مع انخفاض الأسعار والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى): أكدت وزارة التجارة على متابعة التزام محطات الوقود في جميع المناطق بتطبيق الأسعار المعلنة. أكدت وزارة التجارة على متابعة التزام محطات الوقود في جميع المناطق بتطبيق الأسعار المعلنة. كما أكدت الوزارة على التحقق من مطابقتها في المضخات والشاشات الإلكترونية ومباشرة الفرق الرقابية لبلاغات المستهلكين موضحة أنه يمكن الإبلاغ عن المخالفات عبر مركز البلاغات (1900).

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر التجارة تؤكد متابعة محطات الوقود بالتزامن مع انخفاض الأسعار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.