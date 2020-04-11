شاهد.. شخص يهدر الماء في غسل معلبات بعد شرائها من المتجر

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الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى): أظهر مقطع فيديو متداول، شخص يهدر الماء في غسل أغراض ومعلبات بعد شرائها من المتجر. أظهر مقطع فيديو متداول، شخص يهدر الماء في غسل أغراض ومعلبات بعد شرائها من المتجر. وأثار المقطع غضب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي " تويتر "، مؤكدين ان ذلك إهدار لنعمة الماء وعلق أحدهم على المقطع قائلا : بكره يصيح من إرتفاع فاتورة الماء والله حرام عليهم ترى فيه دول تتمنى هالنعمه.

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