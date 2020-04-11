شكرا لمتابعة خبر عن تشكيل لجنة "البحوث العلمية الشرعية" المتعلقة بجائحة كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أعلن وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، عن تشكيل لجنة "البحوث العلمية الشرعية المتعلقة بجائحة كورونا.

وقال آل الشيخ : استشعاراً بأهمية مايجب على الوزارة أن تقوم به تجاه خطر فيروس كورونا، وحرصاً على إيصال المعلومة الشرعية الصحيحة للمسلمين كافة، أصدرنا اليوم قراراً بتشكيل لجنة "البحوث العلمية الشرعية المتعلقة بجائحة كارونا" برئاستنا وعضوية معالي نائب الوزير،وعدد من وكلاء الوزارة،والمختصين .

وأضاف : وتقوم اللجنة بالإعلان للباحثين الراغبين في الكتابة بالموضوع، واعتمادالمحاور، وتسمية البحوث المقترحة،ووضع ضوابط للبحوث، واستكتاب البحوث، كما تتولى تكوين لجان التحكيم،والنظر في آراء المحكمين،واعتماد النشر، ويبدأ العمل من تاريخه، ونسال الله التوفيق والإعانة.