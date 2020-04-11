شكرا لمتابعة خبر عن وزير التعليم: الاختبارات ستكون وفق التقويم الدراسي المعتمد (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أعلن وزير التعليم، الدكتور حمد آل الشيخ، أن الاختبارات ستكون وفق التقويم الدراسي المعتمد وستكون هناك آليات وطرق في عملية التقويم واعتبار المستويات بما يكفل العدالة. أعلن وزير التعليم، الدكتور حمد آل الشيخ، أن الاختبارات ستكون وفق التقويم الدراسي المعتمد وستكون هناك آليات وطرق في عملية التقويم واعتبار المستويات بما يكفل العدالة. وأضاف في مقطع فيديو نشرته وزارة التعليم، أن " الدولة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- لم يتركوا أبنائهم بدون تعليم ولو ليوم واحد " .

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