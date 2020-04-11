شكرا لقرائتكم خبر عن تغريدة مستشار “بن زايد” قبل ساعات من اكتشاف أول إصابة بـ”كورونا” في اليمن تفضحه! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قبل ساعاتٍ قليلة من تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا في اليمن نشر مستشار ولي عهد أبوظبي الأكاديمي الإماراتي عبدالخالق عبدالله تغريدة رآى فيها نشطاء “إدانة واتهاماً” للإمارات بنقل الفيروس الى اليمن .

وظهرت الاصابة في مدينة الشحر بمحافظة حضرموت لشخص يحمل الجنسية الهندية جاء لليمن على متن سفينة إماراتية من احد مواني دولة الامارات الى ميناء الشحر، بحسما تناقلته وسائل إعلامية، قبل أن تخرج لجنة الطوارئ في وزارة الصحة اليمنية لتصرح أن الحالة لمواطن يمني.

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وقال مستشار محمد بن زايد في تغريدته تلك: “اقترح ان ترسل الإمارات معدات ومستلزمات طبية عاجلة الى صنعاء لمساعدة الاشقاء في اليمن مواجهة تفشي فيروس كورونا. بادرة انسانية استباقية ضرورية بعيداً عن أي اعتبار سياسي.”

ودفعت تلك التغريدة، نشطاء للربط بين ما جاء فيها مع ظهور أول حالة مصابة بالفيروس في اليمن .

وفي هذا السياق، قال الإعلامي اليمني البارز أنيس منصور، إنه تحدث الى مساء الخميس، مع زملاء اعلاميين وقال لهم عندما يغرد عبدالخالق عبدالله، اعلموا ان خلف الاكمة وتحت الاكمة وفوق الاكمة ما فوقها.

وتابع منصور قائلاً: “الراجل تحدث قبل ساعات من هذا المساء وعنده خبر ازعاجنا هذا الصباح بحالة اصابة بالشحر .شغل تخطيط مدروس ترسل له تغريدات وقص لصق”.

وقال المكتب الإعلامي لمحافظ حضرموت فرج البحسني، إن الأخير أصدر تعميما عاجلا إلى قادة الأجهزة العسكرية والأمنية وكاتب الصحة ومدراء عموم المديريات تضمن الإجراءات الواجب اتخاذها نتيجة اكتشاف الحالة.

وتضمن التعميم استمرار إغلاق الأسواق العامة والمساجد ومنع التجمعات كإجراء احترازي، وحظر التجوال في جميع مديريات حضرموت.

كما شمل التعميم تنفيذ حملة رش وتعقيم الأماكن العامة والشوارع والأسواق العامة وإغلاق ميناء الشحر واتخاذ كل إجراءات السلامة والتعقيم للميناء وأرصفته لمدة أسبوع كامل قابل للتمديد.

وأقر التعميم أيضا إخضاع كل العاملين في ميناء الشحر للحجر المنزلي وعدم المخالطة لمدة أسبوعين.

وانتشرت دوريات للأمن في المدينة فجر الجمعة، وفرضت حظر التجوال ودعت المواطنين عبر مكبرات الصوت إلى البقاء في المنازل.

ودشّن مغرّدون يمنيون هاشتاغ (#الامارات_تنقل_كورنا_لليمن) لتحميل المسؤولية للإمارات .