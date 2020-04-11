شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة صادمة: الكشف عن ‘‘سعر‘‘ علاج كورونا المحتمل عند طرحه في الأسواق! (لن تصدق) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الفنانة أحلام الإماراتية تصدم جمهورها وتعلن رسميًا “انفصالها“ عن زوجها “مبارك الهاجري“ وتكشف مصير أبنائها الخمسة (فيديو) أفعى الأناكوندا تلتهم ’’5 أطفال’’ بسرعة خاطفة.. ومعجزة حقيقية تقلب الأمور رأسًا على عقب (فيديو لأصحاب القلوب القوية)

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