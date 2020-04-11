︎ .

قال وكيل وزارة الشؤون الإسلامية للدعوة والإرشاد، الدكتور محمد العقيل، إن تعليق الصلاة في المساجد سيستمر حتى في رمضان، ما لم يصدر من الجهات المعنية قرار بخلاف ذلك.

وأوضح العقيل في مداخلة مع “قناة السعودية” أن تعليق الصلاة في المساجد هدفه وقاية المصلين من انتقال العدوى، وبالتالي سيستمر الإغلاق حتى بحلول شهر رمضان ما لم تصدر هيئة كبار العلماء أو الجهات المعنية في المملكة قراراً بخلاف ذلك.

وأشار إلى أن الوزارة تقوم أثناء تعليق الصلاة في المساجد، بتعقيم السجاد وصيانة وتنظيف دورات المياه، داعياً الله عز وجل أن يرفع هذه الغمة قبل قدوم شهر رمضان المبارك. #كلنا_مسؤول | في رمضان هل ستؤدى صلاة التراويح في المسجد الحرام؟





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الشؤون الإسلامية: استمرار تعليق الصلاة بالمساجد في رمضان مالم يحدث هذا الشيء ! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.