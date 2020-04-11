ارامكو تعلن تخفيض أسعار البنزين لشهر أبريل ٢٠٢٠.. التفاصيل

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أعلنت “أرامكو السعودية” اليوم الجمعة الموافق ١٠ ابريل٢٠٢٠ أسعار الوقود الجديدة التي سيتم العمل بها من يوم غداً تاريخ ١١ ابريل ٢٠٢٠ و الأسعار هي على النحو الآتي:

تخفيض بنزين 91: من 1.55 ريال لكل لتر إلى 1.31 ريال لكل لتر.

تخفيض بنزين 95: من 2.05 ريال لكل لتر إلى 1.47 ريال لكل لتر.





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