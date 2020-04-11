المملكة تخصص 25 مليون دولار لمساعدة الحكومة اليمنية في مواجهة كورونا

خصصت المملكة العربية السعودية، اليوم الجمعة، مبلغ 25 مليون دولار أمريكي؛ لدعم جهود الحكومة اليمنية في مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد. وأفادت مصادر إعلام محلية ودولية، بأن تلك الخطوة تأتي إضافة إلى 500 مليون دولار أخرى أسهمت بها المملكة لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن، وذلك لعام 2020؛ في ضوء الدور الإنساني، وضمن مواقف المملكة الأخوية مع الدولة الشقيقة. اقرأ أيضًا: وزارة الداخلية: منع التجول بمكة والمدينة على مدى 24 ساعة يوميا

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