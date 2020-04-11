بالصور.. «السعودية للرعاية التنفسية» تطلق دورة لتدريب غير المختصين على أجهزة التنفس الاصطناعي

تعتزم الجمعية السعودية للرعاية التنفسية إطلاق دورة أساسيات التنفس الاصطناعي لغير المتخصصين وذلك لتدريب أكبر عدد من الممارسين الصحيين للمساعدة في إدارة أجهزة التنفس الاصطناعي عند الحاجة.

وأشار الدكتور هاجد بن مرزوق العتيبي، رئيس قسم العلاج التنفسي بجامعة الملك عبدالعزيز وعضو مجلس إدارة الجمعية السعودية للرعاية السعودية، إلى أن المبادرة نابعة من إدارة الجمعية السعودية للرعاية التنفسية لمسؤوليتها المجتمعية ومساهمة منها في تقديم حلول عاجلة بشأن فيروس كورونا.

وأفاد العتيبي بأن التدريب يتكون من 6 محاضرات تهدف إلى شرح مفهوم التنفس الاصطناعي بشكل مبسط ويمكّن الممارسين الصحيين الذين لا توجد لديهم خبرة في التعامل مع أجهزة التنفس الاصطناعي. وستعقد هذه الدورة يوم الأحد المقبل عبر إحدى منصات التعليم الافتراضي من الساعة 7-9 مساء.

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