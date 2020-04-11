أخبار السعودية اليوم.. تفاصيل إعفاء بنك التسليف.. والقبض على متهمين بانتحال صفة رجال أمن بالرياض

ترصد «صحيفة عاجل» في نشرة أخبار السعودية ليوم الجمعة 10 أبريل أبرز الأخبار في المملكة وفى مقدمتها، تفاصيل إعفاء بنك التسليف وإلقاء شرطة الرياض القبض على شخصين ارتكبا عددًا من الجرائم تمثلت بانتحال صفة رجال الأمن واستيقاف المارة وسلب ما بحوزتهم من نقود وممتلكات، وتفاصيل

تعرف على خطوات إخطار المؤسسة العامة للتقاعد بالعودة للعمل

أتاحت المؤسسة العامة للتقاعد خدمة إخطار العودة للعمل للمتقاعدين الذين عادوا للعمل في القطاع الحكومي من خلال تسجيل بيانات العودة بشكل ذاتي ومباشر عبر البوابة الإلكترونية للمؤسسة.

شرطة الرياض تقبض على متهمَيْن بانتحال صفة رجال أمن

ألقت شرطة الرياض على القبض على شخصين ارتكبا عددًا من الجرائم تمثلت بانتحال صفة رجال الأمن واستيقاف المارة وسلب ما بحوزتهم من نقود وممتلكات.

وزير البلديات المكلف ماجد الحقيل يعزز من دور المواطن والمقيم كخط دفاع أول لمواجهة كورونا

أكد وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد الحقيل، أهمية الرقابة المجتمعية للحد من انتشار فيروس كورونا، وذلك في إطار اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية التي دعا إليها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، حرصًا على سلامة المواطنين والمقيمين.

لجنة متابعة مستجدات كورونا تهيب بالمواطنين البقاء في المنازل والالتزام بالتعليمات

أعلنت اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات الوضع الصحي لفيروس كورونا، حالات الإصابة المسجلة في المملكة وأوضاعها الصحية، وثمنت تفاعل المواطنين مع أمر منع التجول ودعتهم للبقاء بمنازلهم وعدم الخروج إلا لضرورة قصوى.

بالصور.. هبوب غبار نشط على شمال شرق الرياض

وثق مغردون صور تظهر هبوب غبار نشط على منطقة الرياض، في الشمال الشرقي، مشيرين إلى أنه يتجه الآن إلى العاصمة.

بالصور.. متطوعو الإسكان التنموي يوزعون سلالًا غذائية على الأسر المستفيدة

نفذ متطوعو برنامج الإسكان التنموي التابع لوزارة الإسكان بمنطقة جازان مبادرة لتوزيع مئات السلال الغذائية على مستفيدي البرنامج من الأسر الأشد حاجة، بالتعاون مع عدد من الجمعيات الخيرية بالمنطقة.

بالصور.. مبادرة جديدة تستهدف تخفيف الزحام بالأسواق التجارية في الأرطاوية

أطلقت بلدية الأرطاوية بمحافظة المجمعة في منطقة الرياض، مبادرة للحد من الزحام بالمحال التجارية، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي تباشرها الجهات الحكومية؛ للوقاية من فيروس كورونا.

صحة الجوف تنفي تسجيل إصابات مؤكدة بفيروس كورونا بالمنطقة

نفت صحة منطقة الجوف الجمعة الأنباء المتداولة عن وجود إصابات جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بالمنطقة.

للعائدين من الخارج.. 15 نصيحة من وزارة الصحة للوقاية من فيروس كورونا

قدمت وزارة الصحة 15 نصيحة وتوصية للقادمين للمملكة قبل وبعد وأثناء السفر ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».

الشروط وطريقة الاستعلام.. كل ما تريد معرفته عن إعفاء بنك التسليف

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تصدر بنك التنمية الاجتماعية محركات البحث؛ بسبب عمليات بحث أجراها الكثير من المستفيدين عن شروط وطريقة الاستعلام عن إعفاء بنك التسليف.

تعرف على أهداف وطريقة التسجيل في منصة التطوع الصحي

أطلقت وزارة الصحة، منصة التطوع الصحي، في مسعى للحد من انتشار فيروس كورنا المستجد (كوفيد-19)، وأيضًا تفعيلًا لمبدأ التعاون بين أفراد المجتمع.

رئيس مجلس الشورى: مبادرة وقف إطلاق النار باليمن تعبر عن موقف إنساني نبيل

نوه رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور «عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ» بإعلان دول التحالف دعم الشرعية باليمن بقيادة المملكة العربية السعودية بوقف إطلاق النار الشامل في اليمن لمدة أسبوعين.

بالصور.. التعليم تدفع بـ 167 حافلة لنقل العائدين من الخارج لدور الضيافة الصحية

أعلنت وزارة التعليم، اليوم الجمعة، عن تسخير أسطول النقل التعليمي لديها؛ للمشاركة في نقل المواطنين العائدين من الخارج إلى دور الضيافة الصحية المهيأة لهم؛ ضمن إجراءات الحجر الصحي للوقاية من فيروس كورونا.

جامعة جازان تعلن آلية إكمال العملية التعليمية للفصل الدراسي الحالي

كشف المشرف على الإدارة العامة للعلاقات والإعلام، المتحدث الرسمي لجامعة جازان موسى محرق، عن أن قرارات وزارة التعليم المتعلقة بإكمال العملية التعليمية وتوحيد آلية الاختبارات للفصل الحالي راعت مصلحة الطلاب وضمنت أفضل الخيارات لهم في ظل الظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم جراء انتشار جائحة كورونا.

حساب المواطن: أصحاب الطلبات المقدمة قبل 28 مارس مدرجون بقرار تعليق التسجيل

أعلن برنامج حساب المواطن، أن مقدمي طلبات الحصول على الدعم قبل يوم 28 مارس الماضي، مشمولون بقرار تعليق استقبال طلبات الدعم الجديدة، الذي أعلنه البرنامج.

صحة القريات توضح الإجراءات الاحترازية المتخذة بحق مخالطين لـ «مصاب بفيروس كورونا»

أكد المتحدث باسم الشؤون الصحية بمحافظة القريات، نايف الفندي، أن الحالة الجديدة المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) بمنطقة الحدود الشمالية في مدينة عرعر، هي لمقيم سوداني الجنسية يعمل مندوبًا للنقل التجاري وكان في زيارة عمل قبل عدة أيام إلى محافظة القريات.

ناقد رياضي: أكبر إنجاز لسامي الجابر «ذكر اسمه إلى جوار ماجد عبدالله»

أكد الناقد الرياضي محمد شنوان العنزي، أنه لا مجال للمقارنة بين أسطورة الكرة السعودية ماجد عبدالله، والنجم الكبير سامي الجابر، مهاجم الهلال السابق، مشيرًا إلى أن لغة الأرقام والعقل والمنطق ترجح كفة أيقونة النصر السابق.

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