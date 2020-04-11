القبض على مواطن صور أرففًا مفرغة من السلع بغرض الإرجاف ونشر شائعات

ألقت شرطة المنطقة الشرقية القبض على مواطن صور جزءًا من أرفف مفرغة من السلع بهدف نشر الشائعات جاء ذلك حسبما صرح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية العيد زياد الرقيطي. وقال الرقيطي إنه بالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر من خلاله تعمد شخص؛ لتصوير جزء من الأرفف المفرغة من السلع أثناء تنظيفها في أحد المتاجر مصحوبًا بتعليقه على أنها فارغة من المنتجات بغرض الإرجاف ونشر الشائعات بنقص السلع والخدمات؛ فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية عن تحديد هويته والقبض عليه وهو مواطن يبلغ من العمر 19 عامًا في محافظة حفر الباطن. حيث جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

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