النيابة العامة: 5 ملايين ريال عقوبة مخالفي نظام «منتجات التجميل»

حذرت النيابة العامة من استغلال البعض تزايد الطلب على منتجات التجميل، بالتزامن مع البقاء في المنازل ضمن إجراءات مواجهة فيروس كورونا، في الترويج والدعاية بأي طريقة لمنتجات مغشوشة أو استعمال معلومات دعائية غير صحيحة للتكسب.

جاء ذلك في إنفوجراف للنيابة العامة، عبر «تويتر»، أكدت خلاله انطباق مخالفة نظام منتجات التجميل على كل من ارتكب او شرع في خداع أو غش المنتج التجميلي، أو تداول منتجًا مغشوشًا أو فاسدًا أو منتهي الصلاحية أو مخالفًا لما تتضمنه بياناته المدرجة عليه.

ووفق النيابة العامة، يعد مخالفًا للنظام كل من استعمل معلومات غير صحيحة للترويج لمنتج تجميلي، أو أدخل إلي المملكة عبوات أو أغلفة لمنتج معين بقصد الغش أو صنع أو طبع أو حاز أو باع أو عرض عبوات أو أغلفة لمنتج تجميلي معين بقصد الغش، أو قدم معلومات غير صحيحة متعلقة بمنتج تجميلي، أو استورد أو صدر أو صنع أو أو باع أو خزن أو عرض منتجا تجميليا لحسابه أو لحساب غيره بالمخالفة لأحكام هذا النظام.

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وشددت النيابة العامة، على أن المخالف لأحكام «نظام منتجات التجميل»، يعاقب بالغرامة مدة لا تزيد على خمسة ملايين ريال، وإغلاق المصنع او المستودع إلى حين تصحيح المخالفة أو إنشاء ترخيص المصنع أو المستودع أو السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات.

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