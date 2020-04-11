وزير الشؤون الإسلامية يشكل لجنة مختصة بالبحوث العلمية المتعلقة بكورونا

قرر وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، تشكيل لجنة «البحوث العلمية الشرعية المتعلقة بجائحة كورونا».
وأضاف آل الشيخ، عبر تويتر، أن اللجنة تقرر تشكيلها برئاسته وعضوية نائبه وعدد من وكلاء الوزارة والمختصين استشعارًا بأهمية ما يجب على الوزارة أن تقوم به تجاه خطر فيروس كورونا، وحرصًا على إيصال المعلومة الشرعية الصحيحة للمسلمين كافة.
وتابع الوزير، أن مهام اللجنة تتضمن، الإعلان للباحثين الراغبين في كتابة الموضوعات البحثية، واعتماد المحاور، وتسمية البحوث المقترحة،ووضع ضوابط للبحوث، واستكتاب البحوث، كما تتولى تكوين لجان التحكيم، والنظر في آراء المحكمين، واعتماد النشر.
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